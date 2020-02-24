تباين أسواق الأسهم وسط غياب المحفزات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط غياب المحفزات وتراجع السيولة، إذ صعد سوق أبوظبي مدعوماً بمكاسب قطاع البنوك بقيادة «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، بينما هبط سوق دبي بفعل ضغوط بيع وعمليات جني أرباح استهدفت بالأساس أسهم العقار والبنوك.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.17 % إلى 5041.86 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك، فيما انخفض سوق دبي 0.72% ليقفل عند 2717.8 نقطة، مع تراجع أسهم العقار والنقل والبنوك والتأمين والسلع والاستثمار والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 154.3 مليون درهم، منها 85.2 مليوناً في دبي، و69.13 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 144.16 مليون سهم، موزعة بواقع 121.16 مليوناً في دبي، و23 مليوناً في أبوظبي، من خلال 1993 صفقة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 0.57% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.96%، و«أبوظبي التجاري» 0.26%، فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 0.88%، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وهبط قطاع العقار 1.27% مع انخفاض «الدار» 1.35%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%. وتراجع قطاع الطاقة 0.47% بضغط هبوط «دانة غاز» 0.11%، و«طاقة» 3.44%، ونزل قطاع الاستثمار 2.23% على أثر هبوط «الواحة كابيتال» 4.17%.

وهيمن «الدار» على النشاط مستقطباً 20.33 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 14.3 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بتداولات 8ملايين درهم. وحقق «إشراق» أكبر ارتفاع بنسبة 1.83% فيما كان «الجرافات البحرية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.86%.

وعمد المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 11.32 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار 11.32 مليون درهم.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.88% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 2.32%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.18%، وتراجع قطاع العقار 0.33% مع نزول «إعمار العقارية» 0.26%، و«إعمار للتطوير» 0.51%، و«الاتحاد العقارية» 0.46%، و«أرابتك» 1.93%، و«داماك» 0.75%، و«ديار» 0.88%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.48% مع تراجع «سوق دبي المالي» 2.11%، فيما استقر «دبي للاستثمار»، و«شعاع كابيتال»، ونزل قطاع النقل 1.73% مع هبوط «العربية للطيران» 3.18%، و«أرامكس» 0.29%، فيما استقر «الخليج للملاحة».

وتصدر «الاتحاد العقارية» النشاط مستقطباً 15.25 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 14.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 12.14 مليون درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 4.52% فيما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 7 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 7 ملايين درهم.

محافظ استثمارية

اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو البيع بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم، موزعة بواقع 4.9 ملايين في دبي، و4.6 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 9.5 ملايين درهم، موزعة بواقع 4.9 ملايين في دبي، و4.6 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

* وافق مجلس إدارة مصرف «الإمارات الإسلامي» بالتمرير على عقد الجمعية العمومية في 10 مارس.

* أقرت عمومية شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» البنود المدرجة على جدول الاجتماع. وتقدم عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم أكثر من 10% من رأس المال بإضافة بند جديد بتعديل نص المادة 65 من النظام الأساسي والذي يخضع لشرط موافقة هيئة الأوراق المالية، بحيث يتم دعوة العمومية لدائني الشركة للنظر في خطة معالجة الديون والموافقة عليها. وانتخبت العمومية خليفة الرميثي وراشد الفلاسي عضوين جديدين بمجلس الإدارة لإكمال ولاية الأعضاء المستقيلين.

* تعقد شركة «العين الأهلية للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 23 مارس للنظر في توزيع أرباح نقدية 35% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي 52.5 مليون درهم.

* اقترح مجلس إدارة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» توزيع أرباح نقدية بنسبة 75% من رأس المال المدفوع بقيمة إجمالية 67.33 مليون درهم عن عام 2019.