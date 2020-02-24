الاستثمار التقني محرّك الابتكار بشركات الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

قال خبراء تقنية إن المبادرات والسياسيات التي وضعتها حكومة الإمارات لتعزيز الابتكار أسهمت بشكل كبير في تحويل العديد من أفكار وإبداعات الشركات والأفراد إلى مشاريع مبتكرة، تسهم في دفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وسيكون لها عوائد بعيدة المدى على اقتصاد الدولة وازدهارها، مؤكدين أن الاستثمار في التقنيات الحديثة أصبح وقود محركات الإبداع في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات.

محرك رئيس

واعتبر عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت أن الابتكار هو القوة المحركة الرئيسية لإنجازات رواد الأعمال والشركات العاملة ضمن المدينة، والتي تحول بعضها إلى شركات مليارية (يونيكورن) لتنطلق من دبي إلى العالمية، بفضل القيمة الكامنة فيها والآتية من الابتكارات التي تساعد على استغلال الفرص الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تحتاج من يقتنصها. وأوضح المالك أن الأولوية اليوم هي لبناء وتعزيز العلاقات مع الاقتصادات الابتكارية، واستيراد أفضل الممارسات، واجتذاب العقول المبدعة التي تعتبر مفتاح تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير المدن الذكية، لذا فإن التركيز ينصب على تسهيل دخول الشركات التي تتبنى نماذج الأعمال الجديدة، وتمتلك قيمة ابتكارية.

وشدد المالك على مساهمة مدينة دبي للإنترنت بالتحول من اقتصاد المعرفة إلى الاقتصاد الابتكاري، كونها وجهة لهذه التحولات الخلاقة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى مسؤولية مدينة دبي للإنترنت بالاستعداد للتغيرات القادمة وتجهيز بيئة الأعمال لتلبية الحاجات الجديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية القادرة على أداء متطلبات المرحلة القادمة من التطور الإنساني والتي يصوغها الابتكار.

وأضاف: «عملت مدينة دبي للإنترنت عملت منذ تأسيسها على تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية، لتمكين دبي من تنويع اقتصادها وتكريسها عاصمة تكنولوجية تضم أهم الشركات العالمية، و12 مركز ابتكار تطور بيئة الأعمال التكنولوجية في المنطقة، لتكون مدينة دبي للإنترنت منصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومساعدة الشركات على ابتكار أنماط حياة وحلول ذكية لزيادة كفاءة المدن.

قياس الابتكار

وقال فادي هاني، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في أفايا إنه يمكن بالفعل قياس أهمية اعتماد الابتكار في المؤسسات، مشيراً إلى أن أفايا أجرت مؤخراً دراسة شملت 16 دولة في مختلف أنحاء العالم لقياس رضاء العملاء وفقاً لـ19 عاملاً رئيسياً، بما في ذلك جودة المنتجات والخدمات المقدمة من العلامة التجارية وأيضاً الأسعار وكفاءة خدمة العملاء والخدمات الرقمية وذلك في 7 قطاعات رئيسية، وأظهرت النتائج أن هناك ارتباطاً واضحاً بين اعتماد الابتكار ورضاء وسعادة العملاء والموظفين.

وأضاف: بوصفها تحتل مكانة ريادية بين الدول الأكثر نجاحاً في مجال الابتكار، وصلت الإمارات في نتائج البحث لفئة أفضل 5 دول في هذا المجال مع تحقيق أعلى مقياس في هذا البحث «المعيار الذهبي». وبالنظر في نتائج البحث، نجد أن القطاعات المحلية التي حققت أعلى مستوى من رضاء العملاء هي التي يلعب الابتكار فيها دوراً حيوياً، على سبيل المثال، القطاع المصرفي في الإمارات يعتمد التقنيات المتطورة في الخدمات الرقمية مثل برامج المحادثات ووسائل التعاون المبتكرة بين الموظفين التي تعَزز كفاءة فريق العمل، وقد كانت هذه الوسائل بمثابة المحرك الأساسي لرضاء وسعادة نسبة (41%) أي حوالي نصف العملاء.

وحول استثمارات أفايا وخططها لدعم الابتكار في الإمارات، قال هاني: نظراً لأن دبي تعد مركزاً عالمياً للابتكار في المنطقة، وتماشياً مع التزامنا المتواصل بدعم الابتكار المتمحور حول تعزيز تجارب العملاء، من المقرر افتتاح»مركز تجارب العملاء«رائد قريباً في وان سنترال بدبي، بهدف استعراض أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي، القياسات الحيوية، بلوك تشين والحلول التكنولوجية المبتكرة في التواصل والتعاون، كما سيعمل المركز على تطوير الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجات العملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم.

إكسبو والابتكار

من جانبه توقع سانميت كوشار، الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند في «إتش إم دي جلوبال» العالمية المصنعّة لهواتف نوكيا أن تلعب شركات التكنولوجيا دوراً حيوياً في المساهمة في تحقيق أهداف ومساقات رؤية الإمارات، وأن يسلط معرض إكسبو دبي 2020 الضوء على الابتكار التكنولوجي الذي سوف يشكل مستقبلنا، بدءاً من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات.

وأضاف: على صعيد صناعة الهواتف الذكية، نتطلع إلى الابتكار في الأجهزة والبرامج. وتحتدم المنافسة في سوق الأجهزة ويشهد سباقاً لا نهاية له، وبينما يجب علينا أن نستخدم أفضل الأجهزة العصرية، إلا أنه يجب علينا أيضاً أن نولي اهتماماً كبيراً للبرامج التي تشغل هذه الأجهزة، مما يعكس رؤيتنا وفلسفتنا القائمة على الابتكار الهادف وليس الابتكار من أجل الابتكار.

ومن أجل ذلك، تعاونت إتش إم دي مع Android AI والتعلم الآلي، حيث أصبحت هواتف نوكيا الذكية أكثر فاعلية بمرور الوقت، ناهيك عن التعرف على المزيد عن الاستخدام اليومي للمستخدمين من أجل مساعدتهم في مهامهم اليومية. ولقد استثمرنا في هواتفنا مجالات مبتكرة وعصرية لدفع مستقبل هواتف نوكيا؛ وتشمل هذه الخدمات تقنية الجيل الخامس بأسعار معقولة والتصوير وإدارة أمن البرمجيات والتصميم وابتكار المواد فضلاً عن ابتكار النماذج والوظائف في فئة الهواتف المتوسطة.

وقال كوشار: يمكن قياس الابتكار من خلال الإبداع والأفكار الجديدة. ولا يلزم أن يكون الابتكار في المنتجات فقط، بل يمكن أن يكون من خلال تحسين العمليات أو إدارة الأفراد. ويعد الابتكار حجر الزاوية في مسيرة نجاح إتش إم دي. وقمنا بدمج الابتكار في نموذج أعمالنا من خلال استثمار الأفضل في نظامنا البيئي، من»جوجل«إلى نوكيا وزايس. ونقدم منتجاً بمفهوم مختلف، لذلك تستمر منتجاتنا في التحسن مواكبةً للتغيرات والتطورات المستمرة في مجال الهواتف الذكية. لقد صممنا اقتراحاً قوياً، بما في ذلك نظم «اندرويد» والخبرات المتميزة مثل التصوير «زايس» و«بيور ديسبلاي، وبطاريات يمتد عمرها ليومين.

أمن الابتكار

وقال أمير كنعان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، في»كاسبرسكي«المتخصصة بالأمن الإلكتروني إن جعل البحث والتطوير في صميم نهج الأعمال هي الطريقة الوحيدة لمواكبة التطورات والمستجدات نظراً للتطور السريع في عالم التكنولوجيا والمعلومات، مشيراً إلى أنه وتماشياً مع التقدم الذي تحرزه الإمارات للتكيف مع مشهد التكنولوجيا دائم التطور، يلعب البحث والتطوير دوراً رئيسياً في تمكين «كاسبرسكي» من إحداث هذا التحول.

وأضاف: يشكل الابتكار بالنسبة لنا عنصراً مهماً ينبغي أخذه في الاعتبار نظراً لدوره الفاعل في تمكين الشركات من تقييم أدائها ومركزها مقارنة بمنافساتها من الشركات الأخرى. كما أن الابتكار يمنح الشركات سمة إضافية تتمثل في جعلها مختلفة عن نظيراتها وقادرة على أن تثبت لعملائها بأنها الأفضل والأكثر تميزاً في كل ما تقوم به. وبالإضافة لذلك، في موازاة التغير المستمر الذي يشهده العالم من حولنا، فإن احتياجات العملاء ليست استثناءً من ذلك. ولكي تتمكن الشركات من تلبية متطلبات العملاء دائمة التغير، من المهم لها أن تتطور على نحو يتماشى مع تطلعات عملائها. ومن خلال التركيز على الابتكار ومنحه الأولوية، سيكون بمقدور الشركات التوصل إلى أفكار وحلول جديدة تساعدها على تحقيق النمو.

وأوضح أن تركيز كاسبرسكي على دعم جهود البحث والتطوير في مجال الأمن الإلكتروني أتاح لها طرح العديد من المنتجات المبتكرة والحلول الأمنية التي تشمل مجموعة فريدة من أحدث التقنيات والخدمات الرائدة في القطاع التي تدعم تطبيق نهج استراتيجية الأمن المرنة، الأمر الذي يساعد فرق الأمن في منع معظم الهجمات السائدة، والكشف عن التهديدات الجديدة غير المألوفة بسرعة وكفاءة، فضلاً عن الاستجابة الفورية للحالات الأمنية المستجدة وتوقع الهجمات المحتملة.

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في دراسة حديثة لشركة ماكينزي للاستشارات، أكّد 84 % من التنفيذيين أن نجاح شركاتهم في المستقبل يعتمد في الدرجة الأولى على مدى الابتكار فيها، فيما خلصت الدراسة إلى أن الابتكار أصبح محركاً رئيساً في الشركات لتحقيق النمو وزيادة الإنتاجية وتوفير التقنيات لشرائح أوسع من الناس ونجاح مشاريع ريادة الأعمال وتعزيز تجربة المستهلك وغيرها الكثير.