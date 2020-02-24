بعثة «غرفة دبي» تطّلع على ابتكارات «يوروشوب»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة دبي مشاركتها في معرض «يوروشوب 2020» لتجارة التجزئة الذي نظم خلال الفترة 16-20 فبراير في مدينة دوسلدورف الألمانية، حيث اطلعت البعثة التجارية التي قادتها الغرفة على أحدث التقنيات والابتكارات والرؤى المتعلقة بتجارة التجزئة العالمية.

وضم وفد الغرفة الذي ترأسه هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ممثلين عن أبرز شركات التجزئة العاملة في الدولة، ومنهم شويترام وأسواق للتجزئة وصدّيقي القابضة ومجموعة سيتي لاند وجيوردانو وتايبلز وماكس للأزياء التابعة لمجموعة لاندمارك و«مارينا ريتايل كوربوريشن».

وأشار الشيراوي الذي عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع أبرز قادة قطاع التجزئة العالمي المشاركين في الحدث، إلى أن المعرض يأتي في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة العالمي تحولاً نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي أعادت صياغة شكل ومضمون القطاع، وجعلته أكثر تنافسية وقدرة على التأقلم مع أذواق المستهلكين حول العالم.

وأكد أن التحول نحو تجارة التجزئة الرقمية يأتي نتيجة توجه المستهلك نحو القنوات التي تؤمن له تجارب ثرية ومتخصصة حسب احتياجاته، مشيراً إلى أنه ينبغي على تجار التجزئة في دبي الابتكار في منتجاتهم وأدوات التسويق للحفاظ على تنافسيتهم.

وأضاف أن دبي تشكل وجهة عالمية مميزة لتجار التجزئة الإقليميين والعالميين، خصوصاً مع تميزها ببيئة سريعة النمو، وإنفاق قوي من الزوار والسياح، وتنامي نشاط التجارة الإلكترونية ووجود العديد من العلامات التجارية المحلية والعالمية ذات الجودة العالية، بالإضافة إلى اقتراب تنظيم معرض إكسبو الذي سيستقطب حوالي 20 مليون زائر ويوفر فرصاً إضافية للنمو والتطور لقطاع التجزئة.

ويعتبر معرض «يوروشوب» أحد أهم معارض التجزئة في العالم، حيث شارك فيه حوالي 2,300 عارض من 60 دولة، وأكثر من 600 متحدث، واستقطب أكثر من 114,000 زائر، ويعتبر منصة مثالية لاستعراض الاتجاهات المستقبلية في تجارة التجزئة وابتكارات التكنولوجيا وتصميم المتاجر والتسويق المبتكر.