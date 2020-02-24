دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ تشهد نمواً بمعدل 4.6 %

المصدر: دبي- البيان

كشف تقرير حديث أطلقته بوسطن كونسلتينج جروب بالتعاون مع شركة «سنام» والاتحاد الدولي للغاز (IGU)، أن دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، شهدت أقوى معدّل نمو في الطلب على الغاز خلال السنوات العشر الماضية، حيث نمت بمعدل 4.6 % في السنة، أي ضعف معدّل الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأولية، مشيراً إلى أن سوق الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط يشهد نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مع حفاظ تكلفة العرض على تنافسيتها على المدى الطويل بالرغم من ثورة «الغاز الصخري».

ويشير التقرير إلى أن بلدان الشرق الأوسط بمقدورها توفير نحو 8,500 مليارات متر مكعب من الغاز، بمتوسط 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول عام 2030. وفي حين أن الانخفاض القياسي في أسعار الغاز يرجع إلى الفائض في العرض.