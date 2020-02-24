البنوك الإماراتية تعزز خدماتها الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت دراسة أجرتها «بلومبيرغ إنتلجنس» أن البنوك الكبرى في الإمارات تتوجه بقوة نحو اعتماد الخدمات الرقمية من أجل المنافسة في السوق، وتلبية احتياجات العملاء المتغيرة بشكل متسارع.

وأشارت الدراسة إلى أهمية تعزيز ثقافة الابتكار من أجل توسيع الحصة السوقية، وإقامة أنشطة تمتاز بالمرونة والفاعلية من حيث التكلفة، وخلق بيئة مواتية لنمو التكنولوجيا المالية (فينتك). وقد تؤدي زيادة حجم الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى اندماج البنوك الصغيرة، في ضوء استثمار نظرائها الأكبر حجماً في تجديد الأنظمة التي تعتمدها، والاندماج وتعزيز قوتها في السوق.

وذكرت أن «بنك الإمارات دبي الوطني» في طليعة البنوك الخليجية من حيث اعتماد التحول الرقمي، ويعتبر أول مصرف يعتمد بنية تحتية مستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) في عملياته المصرفية، والتي تعززها ميزانيته الاستثمارية البالغة مليار درهم.