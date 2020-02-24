منصة جديدة لدعم ريادة الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

انطلقت أمس رسمياً منصة جوبيتر لإرشاد الأعمال المخصصة لتوجيه وإرشاد الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب الطموح ورواد الأعمال في الإمارات وجميع أنحاء المنطقة.

وتركز المنصة على رسم خريطة متكاملة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المشورة العملية والتوجيه القائم على الخبرات الضليعة من قبل نخبة من كبار المديرين التنفيذيين من الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم.

يستند نموذج عمل المنصة على سد الثغرات الموجودة حالياً في الاستشارات التقليدية، والتي تقتصر على موقع أو منطقة بحد ذاتها أو تخصص معين، إذ يسمح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع بالتواصل مع خبراء من كافة التخصصات تحت منصة واحدة توفر لهم طيفاً من خدمات الدعم، مما يفتح لهم المجال للتركيز على الابتكار في أعمالهم وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز النمو. تشمل خدمات المنصة التعلم من الأقران، التطوير الشخصي، الإرشاد والتوجيه الفردي، وجلسات تحفيز قائمة على نماذج ناجحة لريادة الأعمال.

وقالت رينوكا جونجهالي، رائدة الأعمال ومؤسس جوبيتر لإرشاد الأعمال: «تساعد منصة جوبيتر لإرشاد الأعمال أصحاب المشاريع ورواد الأعمال الذين يبحثون عن المشورة المهنية التي تغطي مختلف جوانب مشاريعهم التجارية، إذ تمكّنهم المنصة من التواصل مع الخبراء والموجّهين مباشرة بدلاً من تأجيل النظر في المشاكل التي يواجهونها، بغض النظر عن الوقت أو المكان ـ سواء تواجدوا في مكاتبهم الخاصة أو منازلهم أو أي موقع في العالم».

وأظهرت آخر الإحصائيات أن 86% من الشركات الناشئة على الأقل تفشل في غضون السنوات الثلاث الأولى من إطلاقها، ويرجع ذلك أساساً إلى عدم وجود دراسات تقييم سابقة أو ضعف الرقابة المالية أو التخطيط الخاطئ فيما يتعلق بتعيين الموظفين.