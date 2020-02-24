«نظام الاعتماد» الإماراتي نائباً لرئيس لجنة الاعتراف المتبادل في «المنتدى الدولي للحلال»

المصدر: دبي - البيان

حصل نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، على منصب نائب الرئيس في لجنة الاعتراف متعدد الأطراف في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وهي اللجنة المعنية بتطبيق إجراءات منظومة الاعتراف الدولي بأجهزة الاعتماد الحلال، وذلك بعدما تم انتخاب النظام الوطني في اجتماعات المنتدى التي عقدت الأسبوع الماضي في إمارة دبي.

ويضم المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في عضويته 37 عضواً من مختلف أنحاء العالم، فيما أكدت الدكتورة رحاب فرج العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني في الهيئة، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي يعزز مساعي الهيئة وخطط حكومة دولة الإمارات، حيث أصبحت دولة الإمارات وجهة إقليمية موثوقاً بها لتقديم خدمات الاعتماد.

وقالت العامري، إن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، حقق خلال العام الماضي، منجزات وطنية مهمة، وأبرزها الحصول على الاعتراف الدولي من قبل منظمة آسيا والمحيط الهادئ للاعتماد APAC، بعد انتخاب الدولة في سنغافورة من قبل أعضاء المنظمة التي تضم 75 عضواً، وحقق نظام الاعتماد الوطني الإماراتي مرتبة بين أوائل أجهزة الاعتماد التي حصلت على الاعتراف الدولي وفقاً للمتطلبات الأحدث من المواصفة الدولية ISO/‏‏IEC 17011 لعام 2017، وأول جهة على مستوى المنطقة العربية. وأوضحت أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، يحظى بقبول عالمي لنتائج نشاطات الفحص والمعايرة وكفاءتها، بصورة تنعكس إيجاباً على قطاعي الصناعة والتجارة، فضلاً عن إزالة العوائق أمام المصدرين، ويمنح مزيداً من الثقة للجهات الرقابية الوطنية.