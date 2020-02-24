نمو قوي لـ«الاتحاد الهندسية» بداية 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد الهندسية، مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الرائد عالمياً، عن نتائج إيجابية في الأداء لعام 2019، وتؤكد الإمكانات العالية التي تظهرها وقدرتها على تحقيق نمو مستدام خلال 2020.

وتمكّنت الشركة بفضل مرونة عملياتها، تدعمها أحدث الابتكارات من خدمة 356 طائرة خلال 2019، فضلاً عن تسجيل أكثر من 1.6 مليون ساعة عمل. وهذا يؤكد على القدرات العالية للشركة في صيانة وإصلاح مختلف أنواع الطائرات، والتي شملت خدمة 196 طائرة إيرباص، و160 طائرة بوينغ.

وقال فريدريك دوبونت نائب الرئيس لشؤون المبيعات الفنية في الاتحاد الهندسية: «كان العام الماضي بالنسبة للاتحاد الهندسية، عاماً حافلاً، شهدت خلاله تعزيز العديد من الخدمات، بدءاً من عمليات الإنتاج والاستفادة من حظائر الصيانة، وتحقيق الإنجازات».