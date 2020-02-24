الشارقة تستضيف «صالون كولينير» في مارس

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقرها صباح أمس عن تفاصيل النسخة 23 من مسابقة الطهي الأكبر عالمياً «صالون كولينير الإمارات» التي تنظمها جمعية الإمارات للطهي بدعم من الغرفة ومشاركة 8 شركات اماراتية، وسوف يستضيفها مركز إكسبو الشارقة للعام الثاني على التوالي خلال الفترة 3 - 5 مارس المقبل، بمشاركة خبراء الطهي من جميع أنحاء العالم، والذي أعلن خلاله عن زيادة بنسبة 70 % في مساحة العرض، إضافة إلى إدخال فئة جديدة إلى مسابقة «صالون كولينير الإمارات» لتصبح 30 فئة بدلاً عن 29 فئة، فضلاً عن زيادة عدد البرامج التدريبية التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر، إلى جانب توسيع الأماكن المخصصة لتقديم تلك الدورات لزيادة عدد المستفيدين منها، كما سوف يتم تقديم البرامج التدريبية من قبل 5 شركاء تعليميين رسميين، وهم مركز الشيف الدولي، وكلية دبي للسياحة، وأكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، والمركز الدولي لفنون الطهي وريشمونتي ماستربيكر، إضافة إلى مشاركة ثلاث مدارس طهي أخرى حتى يتمكن الزائرون من استكشاف مجموعة واسعة من الدورات المتاحة.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن استضافة المركز لهذا الحدث المتخصص بفنون الطهي للعام الثاني على التوالي، إنما تعكس ثقة الجهات المنظمة بمستوى الخدمات التي يقدمها مركز إكسبو الشارقة، لافتاً إلى الحرص على توفير كافة السبل الكفيلة بالمحافظة على أهمية ومكانة المعرض الذي يشكل إضافة نوعية إلى قائمة الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها إكسبو الشارقة وذلك في إطار تنويع أجندة فعالياته ومواصلة نموه المتصاعد سواء لجهة زيادة عدد العارضين المحليين والدوليين.