تحسينات في «دوسِت تاني أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

يُعدّ فندق «دوسِت تاني أبوظبي» الفاخر والمصنّف من فئة الخمس نجوم الوجهة المثالية لعقد الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في قلب العاصمة، وفي هذا الصدد عمد إلى تحسين عروضه الشاملة من خلال استثمار بقيمة 5 ملايين درهم لتحديث الغرف ومرافق الاجتماعات والفعاليات.

ويُعتبر الفندق المؤلف من 527 غرفة نوم وجهة مثالية لرجال الأعمال، إذ يقع على مرمى حجر من مركز أبوظبي الوطني للمعارض، القرم الشرقي، الكورنيش، جامع الشيخ زايد الكبير، السفارات ومنطقة الأعمال.

وقال مدير عام الفندق ديزموند هاتون: تماشياً مع «رؤية 2020: عام الاستعداد للخمسين»، نهدف إلى تعزيز مكانتنا الرائدة في تقديم خدمات مبتكرة وعصرية في مرافق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وغرف النوم المجهّزة بتقنيات متطورة، لنحرص على توفير إقامة مريحة.