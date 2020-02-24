«ليب كومز» تطلق مقرها الرئيسي في دبي

المصدر: دبي - البيان

اختارت «ليب كومز»، أحدث شركات التواصل الشامل في الإمارات، دبي لافتتاح مقرها الرئيسي، لما تتميز به الإمارة من ريادة ومناخ أعمال مستقبلي متطور، حيث تعتبر «ليب كومز» أول وكالة للتواصل الشامل وخدمات العلاقات العامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تخطيط وتنفيذ استراتيجياتها وصياغة وإيصال رسائل عملائها، كما تتبع الوكالة سياسات تقدمية في الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية للعاملين فيها لإيمانها بضرورة التخفيف من الضغوط التي يتعرض لها العاملون في قطاع العلاقات العامة والإعلام، لما تمثله تلك الضغوط من تحديات تقف عائقاً أمام معدلات الإنتاجية والإبداع.

وقال كريم فريد المدير التنفيذي للشركة: أن تكون المدير التنفيذي الأصغر لواحدة من أحدث شركات التواصل الشامل في الإمارات يضع قدراً كبيراً من المسؤولية على عاتقي. لهذا ولدت «ليب كومز» بهدف إحداث تغيير شامل في هذا المجال.