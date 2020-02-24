«تشيسترتنس» تفتتح مكتباً جديداً بجزيرة الريم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «تشيسترتنس» الدولية الرائدة عالمياً في قطاع الخدمات العقارية عن افتتاح مكتبها الجديد في جزيرة الريم في أبوظبي، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على التملك الحر في المجمعات السكنية المخطط لها في هذه المنطقة بشكلٍ خاص وفي السوق العقاري في أبوظبي على نطاقٍ أوسع.

يحتل المكتب الجديد الذي يقع في «مارينا سكوير» موقعاً حيوياً في جزيرة الريم مستفيداً في الوقت عينه من عمليات الافتتاح المتنوعة التي تشهدها المنطقة هذا العام، بما في ذلك شركة «ذا بريدجز» التابعة لمجموعة الدار العقارية التي تضم ستة أبراج متوسطة الارتفاع يضم كل واحدٍ منها 212 منزلاً.

وقال نِك ويتي المدير الإداري لشركة تشيسترتنس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعد افتتاح المكتب الجديد جزءاً من استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق العقارات في أبوظبي، حيث سنواصل تقديم مجموعة من الخدمات المميزة في مجال الخدمات العقارية، معتمدين بذلك على خبرتنا الواسعة في هذا المجال، ومستفيدين من الموقع الحيوي للمكتب».