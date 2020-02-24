«الإمارات دبي الوطني» يوصي بتوزيع 2.5 مليار

المصدر: دبي – البيان

أوصى مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 2.52 مليار درهم تعادل 40% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وذكر البنك في إفصاح لسوق دبي أنه جرى الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية للموافقة على التوزيعات المقترحة في يوم الثلاثاء 10 مارس 2020. وكانت أرباح البنك قفزت إلى 14.5 مليار درهم خلال العام 2019 بنمو نسبته 44% مقارنة مع أرباح العام 2018.

وجاء الارتفاع الكبير في أرباح البنك بدعم من الزيادة المسجلة في الإيرادات التشغيلية بنحو 29% إلى 22.42 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة مع 17.4 مليار درهم خلال 2018.

وقالت مصادر إن تحالف بلتون المالية القابضة وبنك الإمارات دبي الوطني فاز بعملية إدارة وطرح حصة من مصر الجديدة للإسكان والتعمير في البورصة ضمن برنامج الطروح الحكومي.

كانت الحكومة المصرية كشفت في 2018 عن عزمها طرح حصص من 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (5.16 مليارات دولار) عبر بيع حصص أقلية خلال 24 إلى 30 شهراً. وحتى الآن لم تطرح الحكومة سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019.