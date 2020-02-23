156 مليون درهم صفقات اليوم الأول في "يومكس وسيمتكس 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية عن توقيع 5 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 156 مليون درهم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في ختام اليوم الأول من معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2020" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2020".

وكشف العميد الركن طيار طارق محمد البناي، المتحدث الرسمي باسم معرضي يومكس وسيمتكس 2020 خلال المؤتمر الصحفي عن أن إجمالي صفقات العقود الخارجية وصل إلى 90,575,681 درهم، فيما وصل مجموع صفقات العقود المحلية إلى 65,515,824 درهم.

وأكد البناي أنه تم التعاقد مع شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية "أداسي" لشراء نظام الطائرات المسيرة بقيمة 55,128,014 درهم، ومع شركة "إيرث" الإماراتية لشراء آليات مسيرة بقيمة 10,387,810 درهم.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة "إنسيتيو إنك" الأمريكية لتوفير المساندة الفنية للطائرات المسيرة بقيمة 50,257,883 درهم، ومع شركة "ستيت فورن تريد إنتيربرايز" الأوكرانية لشراء طائرات مسيرة بقيمة 2,626,195 درهم. كما تم التعاقد مع شركة "كاينتك" من المملكة المتحدة لشراء أهداف جوية بقيمة 37,691,603 درهم.