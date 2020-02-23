رئيس «ساب»: دبي مركز رئيس يلهم القارة الأفريقية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد ستيف تزيكاكيس، رئيس شركة «ساب» في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة على قناة «سي إن بي سي»: أن دبي تعد مركزاً رئيسياً، معرباً عن اعتقاده بأن الدول الأفريقية يمكنها الاستفادة من قربها من هذا المركز الذي يعتبر ملهماً لها.

وقال في المقابلة: يعتبر هذا المركز نموذجاً رائعاً، لأنه إذا عدت 30 عاماً إلى الوراء لم يكن هناك شيء في دبي، مؤكداً أن هذا النموذج يمكن للدول الأفريقية أن تتطلع إليه من حيث الرغبة في البناء والنجاح في الاقتصاد والبنية التحتية والأمن والإنجازات في مجال الابتكار وببساطة تحويل الصحراء إلى مثل هذا المركز العالمي الشهير. ورأى رئيس شركة «ساب» في جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الروابط بين دبي والقارة الأفريقية يمكن أن تكون مفيدة للشركات والدول على حد سواء.