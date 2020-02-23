«المركزي»: 40 % التوطين المستهدف في المصارف

شنغهاي ـ رويترز

أعلن ليو قوه تشيانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن الصين ستوجه أسعار الفائدة بالسوق بشكل عام نحو مستويات أقل وستحافظ على توفر السيولة بشكل ملائم لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات إعلامية أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني سيكون قصير الأمد ومحدوداً، وأن بكين ستناضل من أجل تلبية الأهداف المختلفة في مجال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية هذا العام، وإن بكين واثقة تماماً من انتصارها في الحرب على هذا الوباء. وأوضح أن البنك المركزي سيضخ قدراً أكبر من السيولة للبنوك من خلال تعديل معايير خفض معدلات الاحتياطي المستهدف.

وخفضت الصين العديد أسعار الفائدة الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة من بينها سعر الإقراض القياسي يوم الخميس في محاولة لخفض الضغوط المالية على الشركات التي تواجه أنشطتها خللاً كبيراً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ليو إنه سيتم أيضاً تعديل أسعار الفائدة القياسية على الودائع خلال وقت ملائم.

وقال إن البنك المركزي يتابع عن كثب أسعار المستهلكين التي قد يؤثر عليها سلباً تفشي فيروس كورونا.

وقال أيضاً إن المقومات الأساسية للاقتصاد الصيني سليمة. وأضاف أن بكين لديها احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لدعم اليوان. وقال إن الصين لديها أدوات كثيرة في مجال السياسة من أجل إدارة الاقتصاد، وإن العملة الصينية لن ترتفع أو تنخفض بهامش كبير وإن النظام المالي للبلاد مرن للغاية في مواجهة الأخطار.