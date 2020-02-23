قرار بتنظيم وترخيص بيوت العطلات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن تنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في إمارة أبوظبي باعتبارها من الأنشطة السياحية التي تتولى دائرة الثقافة والسياحة صلاحيات واختصاصات تنظيمها وترخيصها وتصنيفها والرقابة عليها، وفق التشريعات المطبقة بشأن المنشآت السياحية.

ويهدف القرار إلى تعزيز سمعة الإمارة كوجهة رائدة للضيافة عالية الجودة، وتحقيق فرص التكافؤ بين المنشآت السياحية المختلفة في الإمارة، وحوكمة نشاط تأجير بيوت العطلات.

واعتمد المجلس في قراره أن تستوفي الدائرة رسماً سياحياً من المنشآت التي تزاول نشاط بيوت العطلات وبما لا يتجاوز 6% من الفاتورة الصادرة للنزيل. كما نص القرار على أن تستوفي الدائرة رسوم إصدار التراخيص وتقديم الخدمات المرتبطة بنشاط بيوت العطلات في الإمارة. واعتمد المجلس التنفيذي قرارين ستصدرهما دائرة الثقافة والسياحة لتنظيم وترخيص نشاط بيوت العطلات في الإمارة، وتعديل جدول المخالفات بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي.

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