«نيرفانا»: إكسبو أهم حدث سياحي

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، أن معرض إكسبو 2020 دبي يعتبر أهم حدث سياحي تشهده الإمارة خلال العام الجاري، موضحا في هذا الصدد أن الشركة تعتزم التوسع بافتتاح مكاتب جديدة في مدن الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية لمواكبة الحدث.

وأوضح أن «نيرفانا» أصبحت واحدة من أهم شركات السفر والسياحة على مستوى الإمارات ومنطقة الخليج، كما نستعدّ لافتتاح مكاتب جديدة في عدد من دول المنطقة.

وقال إن الشركة بصدد عقد تحالفات مع شركات سياحة وسفر عالمية ضمن خطتها للتوسع في العام الحالي. وذكر أن نيرفانا ستواصل النمو والتوسع في الأسواق الناشئة لجلب المزيد من السياح، في الوقت نفسه تحرص الشركة على تعزيز خدماتها من خلال فريقها المحترف في الإمارات ودول الخليج.

وأشار إلى أن الطلب المتنامي على السياحة وخدمات الضيافة في الدولة سيعزز عملياتنا في مختلف مدن الإمارات خلال 2020 وننظر بتفاؤل لمزيد من الانتعاش والنمو الاقتصادي والحركة السياحية. وأضاف: أطلقت مؤخراً شركة نيرفانا لتأجير السيارات الفاخرة في حين استحدثت إدارات للمناسبات والفعاليات والشحن البري والجوي.