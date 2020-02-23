1.5 مليار درهم أرباح شركات تبريد المناطق خلال 2019

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير أصدرته شركة «يو في أم ماركتينج» للتسويق والاستشارات تحقيق صناعة تبريد المناطق عائدات مليارية وأرباحاً متزايدة في الإمارات، فقد سجل القطاع خلال 2019 أرباحاً إجمالية صافية بلغت 1.5 مليار درهم في حين سجلت إيرادات القطاع أكثر من 3.6 مليارات درهم خلال العام نفسه.

واستحوذت شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ومقرها دبي، على الحصة الأكبر من الأرباح الصافية الإجمالية المتحققة في القطاع إذ بلغت نسبتها أكثر من 58% بينما بلغت حصة الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» ومقرها أبوظبي على 31.5% من إجمالي أرباح القطاع في 2019. وتعد أرباح «إمباور» متفوقة بشكل كبير على باقي مزودي خدمات تبريد المناطق رغم كونها تعمل في دبي فقط التي ينشط في سوقها لاعبون آخرون وهما الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» وشركة الإمارات ديستريكيت كولينغ «إيميكول».

وقد سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» خلال 2019، أرباحاً صافية قدرت بـ 871 مليون درهم، محققة بذلك زيادة بلغت 8.3% مقارنة بالعام الماضي والمقدرة بـ 804 ملايين درهم، فيما قدرت قيمة العوائد الإجمالية للمؤسسة في 2019 حوالي 2.19 مليار درهم بزيادة 7.9 % مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت الطاقة الإنتاجية للمؤسسة 1.530.000 طن تبريد، بنهاية 2019 وتضم محفظتها 79 محطة جميعها في دبي بينها أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، إضافة إلى امتلاكها لأضخم شبكة نقل لخدمات التبريد، وتأسست المؤسسة قبل 16 عاماً.

أما الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» فقد بلغ صافي أرباحها 472.5 مليون درهم خلال 2019 بنسبة نمو 11% مقارنة مع 427.6 مليون درهم في العام 2018، وأظهرت البيانات المالية للشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، ارتفاع إيراداتها إلى 1.52 مليار درهم بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع العام 2018. وبلغ إجمالي توصيلات المجموعة لعملائها في دول التعاون 1.182.715 طن تبريد بنهاية 2019.