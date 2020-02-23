شما بنت محمد رئيساً للمجموعة الفرعية للسيدات بـ«دبي للجودة»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مجموعة دبي للجودة»، إطلاق المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات، برئاسة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، إحدى المجموعات الفرعية التابعة لها.

تم تشكيل أعضاء مجلس إدارة المجموعة الفرعية الإماراتية للسيدات، من الكوادر النسائية البارزة في المجتمع، والداعمة للمرأة على مدار الأعوام السابقة، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات.

يضم المجلس كلاً من الدكتورة هدى المطروشي، والمهندسة ميثاء بن عدي وعزة القبيسي، وفاطمة الجوكر والدكتورة فاندانا غاندي، والدكتورة ريتا يونس.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «سعيدة بوجودي مع منظومة عمل إيجابية، وسط مجموعة من السيدات الإماراتيات اللاتي يقدمن نماذج إيجابية للمرأة الإماراتية للعالم، وأن نعمل جميعاً على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن دور المرأة الفعال في بناء مستقبل الإمارات، من خلال المبادرات والفعاليات التي تعمل على تكوين وعي معرفي واجتماعي وفكري، يرفع من رصيد الوعي لدى المرأة الإماراتية».