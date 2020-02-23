«حديد الإمارات» تُكرّم ذوي الخدمة الطويلة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شركة حديد الإمارات حفلاً لتكريم موظفيها من ذوي الخدمة الطويلة، نظير عملهم الدؤوب والمتميز الذي قاموا به طيلة فترة عملهم، واسهاماتهم المميزة في إنجاز الكثير من المشاريع التي عززت من مكانة الشركة وطورت منتجاتها وخدماتها على كل المستويات.

حضر الحفل الذي أقيم في مقر الشركة في المصفح، أبوظبي، المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، وأعضاء اللجنة التنفيذية في الشركة، حيث تم تكريم ما يقارب الـ 900 موظف وموظفة ممن أمضوا فترة طويلة في العمل تراوحت بين 10 إلى 27 سنة، وكانوا فيها شركاء فاعلين في تطور مسيرة عمل «حديد الإمارات» في شتى المجالات.

عمود فقري

وقال الرميثي: إن المورد البشري يشكل العمود الفقري والأساس لتحقيق التنمية الشاملة، حيث إنه يساهم في تطوير العملية الإنتاجية ويعد الواجهة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومن هنا تعتبر الشركة أن الاستثمار في الكفاءات البشرية العاملة لديها على رأس الأولويات المهمة.

وأضاف: إن تكريم الموظفين من ذوي الخدمة الطويلة يأتي اعترافاً بالجميل والجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيق قفزة نوعية في آلية عمل الشركة، والمساهمة في دعم وتوجيه كل الموظفين الجدد ضمن فريق العمل في «حديد الإمارات».