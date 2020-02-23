100 خبير يبحثون في أبوظبي سُبل الارتقاء بالقطاع المصرفي

المصدر: أبوظبي- البيان

نظّم اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع «سويفت»، المزود الرائد عالمياً لخدمات المراسلة المالية الآمنة، اجتماعاً خاصاً بمجموعة مستخدمي نظام «سويفت» في أبوظبي. ضمّ الاجتماع أكثر من 100 من كبار الخبراء المصرفيين لمناقشة آخر مستجدات سويفت المتعلّقة بالارتقاء بالقطاع المصرفي.

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات: إن التعاون الوثيق بين اتحاد مصارف الإمارات وسويفت، المزود الرائد عالمياً لخدمات المراسلة المالية الآمنة، يؤكد التزامنا الارتقاء بمعايير القطاع المصرفي الإماراتي إلى مستويات جديدة. نحن نضع على عاتقنا مسؤولية مساعدة مصارفنا الأعضاء على مواكبة أحدث التطورات، وضمان أن تكون شبكاتنا في البيئة المالية موثوقاً بها وآمنة ومأمونة. ومن خلال الجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسين وتوفير منصة لتبادل المعرفة، يمكننا تسهيل تبادل الأفكار بنجاح مع مواكبة آخر التطورات في المشهد المصرفي المتغير باستمرار.

مكانة

من جانبه، قال أونور أوزان، رئيس سويفت في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا وتركيا: تتمتع سويفت بمكانة متميزة في القطاع المالي، ولدينا علاقات وثيقة مع مجتمعنا. ويساعدنا هذا التعاون على فهم تحديات القطاع المالي وفرصه وتقديم الحلول المناسبة لبيئة الأعمال التي تشهد تطورات سريعة بشكل دائم. وسوف نواصل العمل مع اتحاد مصارف الإمارات لإبقاء مستخدمينا في دولة الإمارات على اطلاع على أحدث الاتجاهات والمنتجات الجديدة.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة مسألة طرح التأكيدات العالمية على سويفت، حيث ستكون جميع المؤسسات المالية التي تتلقى مدفوعات عبر الحدود (رسائل MT 103) ملزمةً تأكيد وقت إيداع الدفعة في حساب المستفيد بنهاية عام 2020. وسوف تسمح قدرات تتبع وتأكيد عمليات الإيداع من البداية إلى النهاية للمؤسسات المالية بتوفير تجربة معززة للعملاء، وأن تكون حجر الأساس لتطوير خدمات الدفع المستقبلية.

كما غطى الاجتماع جملةً من المواضيع، وكان أبرزها عائلة منتجات أليانس، وهي مجموعة المنتجات التي تقدمها سويفت للقطاع المصرفي لأغراض الاتصال بشبكات سويفت؛ وتطبيقات إدارة العلاقات؛ وبرنامج سويفت لأمن العملاء.