أراضي دبي تكرم «فالكُن سِتي أوف وندورز»

المصدر: دبي ـ البيان

كرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، المطوّر العقاري للمشروع الضخم متعدد الأغراض «فالكُن سِتي أوف وندورز» والذي يجري بناؤه في دبي، تقديراً لمساهماتها خلال العام الماضي في الارتقاء بقطاع العقارات في الإمارة.

واستلم سالم الموسى، رئيس مجلس إدارة شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز»، الجائزة خلال اجتماع رسمي برئاسة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبحضور كبار شركاء الدائرة.

وباعتبارها أحد شركاء دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تمّ التنويه أيضاً بدعم وجهود شركة «فالكُن سِتي أوف وندورز» لمواءمة أهدافها مع مهمة الدائرة في جعل سوق العقارات في دبي من بين الأفضل على مستوى العالم، وهو ما اعتبر أيضاً تقديراً للشركة من قبل الدائرة.