مشاركة ناجحة لـ «دافزا» في «جلفود 2020»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» مشاركتها الناجحة في فعاليات معرض الخليج للأغذية «جلفود 2020»، الذي يُعد أكبر معرض من نوعه على مستوى المنطقة واستضافه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري، حيث شهد جناح السلطة إقبالاً واسعاً من قبل مختلف الأطراف المعنية التي سعت إلى التعرف على مزايا المنطقة الحرة بمطار دبي والخدمات التي توفرها للشركات العالمية في قطاع الأغذية والمشروبات.

وسعت «دافزا» خلال المعرض إلى تسليط الضوء على حركة تجارة المنتجات الغذائية عبر المنطقة الحرة بمطار دبي من وإلى السوق المحلية وغيرها من الأسواق العالمية، حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وهونغ كونغ قائمة أهم الوجهات التجارية والأعلى حركة لمثل هذا النوع من المنتجات عبر المنطقة الحرة، وهو ما يعكس قدرات الوصول والربط الفريدة التي تتمتع بها المنطقة الحرة.