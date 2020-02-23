«سيدات أعمال الإمارات» يدعم قطاع التصميم

وقع مجلس سيدات أعمال الإمارات مذكرة تفاهم مع المجموعة المهنية للتصميم الداخلي، للعمل على تطوير ودعم قطاع التصميم لسيدات الأعمال بالدولة تماشياً مع النهضة الاقتصادية الشاملة ومواكبةً لرؤية حكومة الإمارات 2021. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الجهتين لتطوير قطاع التصميم بالدولة ولدى سيدات الأعمال بصفة خاصة، والتي من شأنها أن ترسخ من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة العالمية لتكون مركزاً للتصميم الداخلي ومقصداً رئيسياً لكل المهتمين بهذا المجال إقليمياً وعالمياً وذلك باستضافتها لكبرى الأحداث والفعاليات المختصة بهذا المجال.

وبهذه المناسبة، صرحت رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات فريدة عبد الله قمبر العوضي، أن ‏المجلس يمضي قدماً في تحقيق أهدافه بتأهيل ودعم عضواتها من سيدات ورائدات ‏الأعمال بالدولة، من خلال الشراكة مع المجموعة المهنية للتصميم الداخلي التي تعد المنظمة الوحيدة في الشرق الأوسط والعضو الذي يمثل الدول العربية في الاتحاد الدولي لمهندسي العمارة والتصميم الداخلي. موضحة أن هذه المذكرة ستسهم في تأهيل رائدات ‏الأعمال من خلال الخبرات المتوافرة في المجموعة ‏‏ وقالت العوضي إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل العمل المشترك بين الجانبين قريباً.‏ ‏ ‏ ‏ ‏(دبي- البيان)