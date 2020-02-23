منع استيراد التبغ واللفائف الكهربائية بدون طوابع أول مارس

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب استعداداتها لتنفيذ قرار منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ«الطوابع الضريبية الرقمية» من بداية شهر مارس المقبل وذلك في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» والذي يهدف إلى حماية المستهلكين من الغش التجاري والمنتجات رديئة الجودة، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي. وأوضحت الهيئة أمس في هذا الشأن أنه ضمن خطتها الهادفة لتوعية المعنيين بتطبيق «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» تم عقد اللقاء التوعوي الرابع لتعريف قطاع منتجي ومستوردي وموزعي التبغ ومنتجاته بآليات وأهداف النظام.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي افتتحه خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب بمشاركة عدد كبير من المعنيين بهذا القطاع في الأسواق المحلية والمناطق الحرة.