«اقتصادية الشارقة» تبحث التعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الوسطى

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من المجلس البلدي للمنطقة الوسطى، وذلك من أجل بحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك بين جميع المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، تحقيقاً للتكامل والتنسيق والمواءمة الفعّالة فيما بينهم لتقديم أفضل الخدمات.

ورحّب سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بالدكتور محمد عبد الله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وراشد القابض، وراشد مهير، والدكتور سعيد محمد الطنيجي، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وشارك في الاجتماع عدد من مديري ومسؤولي الدائرة. وبحث الطرفان الأمور المشتركة وآليات وسبل تعزيز هذا التعاون من أجل توفير كل الإمكانات لقطاع الأعمال والمستثمرين والمتعاملين للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة ويطبق توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة.

كما تم مناقشة إعادة تنظيم مواقع ممارسة بعض الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية في مواقع أكثر مناسبة لها.

تعزيز

وقال السويدي إن الدائرة تحرص على تعزيز أطر تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية للإسهام في تحقيق صدارة الدولة وإمارة الشارقة وريادتها في جميع المجالات، وضرورة تحقيق التكامل بين جميع الجهات الحكومية للارتقاء بالخدمات وتحقيق تطلعات الناس، وتأتي زيارات وفود الهيئات والمؤسسات في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى جعل الشارقة متميزة.