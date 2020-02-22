أرباح ساخنة لتبريد المناطق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

اظهر تقرير أصدرته شركة " يو في أم ماركتينج" للتسويق والاستشارات تحقيق صناعة تبريد المناطق عائدات ملياريه وأرباحا متزايدة في دولة الامارات العربية المتحدة. فقد سجل القطاع خلال عام 2019 أرباحا اجمالية صافية بلغت 1.5 مليار درهم في حين سجلت إيرادات القطاع أكثر من 3.6 مليار درهم خلال العام نفسه.

واستحوذت شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم ومقرها دبي، على الحصة الأكبر من الأرباح الصافية الاجمالية المتحققة في القطاع إذ بلغت نسبتها أكثر من 58% بينما بلغت حصة الشركة الوطنية للتبريد المركزي " تبريد" ومقرها ابوظبي على 31.5% من اجمالي ارباح القطاع في عام 2019.

وتعد أرباح «إمباور» متفوقة بشكل كبير على باقي مزودي خدمات تبريد المناطق رغم كونها تعمل في دبي فقط التي ينشط في سوقها لاعبين آخرين وهما الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" وشركة الإمارات ديستريكيت كولينغ "إيميكول".

وقد سجلت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» خلال عام 2019، أرباحاً صافية قدرت بـ 871 مليون درهم، محققة بذلك زيادة بلغت 8.3% مقارنة بالعام الماضي والمقدرة بـ 804 ملايين درهم، فيما قدرت قيمة العوائد الإجمالية للمؤسسة في العام 2019 حوالي 2.19 مليار درهم بزيادة بلغت نسبتها 7.9 % مقارنة بالسنة الماضية. وبلغت الطاقة الإنتاجية للمؤسسة 1,530,000 طن تبريد، بنهاية 2019 وتضم محفظتها 79 محطة جميعها في دبي بينها أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، إضافة الى امتلاكها لأضخم شبكة نقل لخدمات التبريد، وتأسست المؤسسة قبل 16 عاما.

أما الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" فقد بلغ صافي أرباحها 472.5 مليون درهم خلال العام 2019 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع 427.6 مليون درهم في العام 2018، وأظهرت البيانات المالية للشركة على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، ارتفاع إيراداتها إلى 1.52 مليار درهم بزيادة نسبتها 5% مقارنة مع العام 2018. وبلغ إجمالي توصيلات المجموعة لعملائها في دول التعاون 1.182.715 طن تبريد بنهاية 2019 وتضم محفظتها 80 محطة واستثمارات في 6 دول بينها الامارات وتحديدا في ابوظبي ودبي وتأسست الشركة قبل 22 عاما.

أما شركة الإمارات ديستريكيت كولينغ (إيميكول)، لخدمات التبريد المركزي والمملوكة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"، فتعد ثالث اللاعبين الأساسيين في سوق تبريد المناطق في الامارات، ويصل إجمالي القدرات التشغيلية الحالية لشركة (إيميكول) قرابة 350 ألف طن من محطاتها في مجمع دبي للاستثمار و"موتور سيتي" وتسعى الى بلوغ 500 ألف طن تبريد خلال الفترة القريبة المقبلة، وتأسست الشركة قبل 17 عاما.

ويعتبر تبريد المناطق جزءا أساسيا من أنظمة الطاقة التي تشكل أساس التنمية المستدامة والاقتصادية والحضرية كما أنها مثالية للمشاريع الواسعة وعالية الكثافة مثل المناطق التجارية في وسط المدن والمطارات والجامعات والأبراج السكنية والمؤسسات التجارية وتعتمد تقنيات تبريد المناطق على محطة تبريد مركزية توفر التبريد للمباني ضمن شبكتها وتقوم المحطة بتوفير المياه المبردة عبر شبكات الأنابيب المعزولة تحت الأرض لمجموعة من المباني في المنطقة المشمولة بالخدمة.

وتنشط الشركات الثلاثة مستفيدة من استراتيجيات حكومية داعمة ابرزها، رؤية الإمارات 2021، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تسعى إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة المحلي الإجمالي إلى 50%، والخطة الوطنية لتغير المناخ 2017-2050، والمبادرة الوطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي كان لها الفضل في احتلال دولة الإمارات لمراكز عالمية متقدمة في مجال الاقتصاد الأخضر الجديد.