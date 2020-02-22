شراكة بين «دالا كورتي» و«باريستاز كورنر» في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت دبي على هامش فعاليات «جلفود» أمسية لتناول القهوة وتبادل الأحاديث في مقهى باريستاز كورنر الإماراتي الأصل والمتخصص بالقهوة، بالشراكة مع دالا كورتي، العلامة التجارية الإيطالية لماكينات قهوة الإسبريسو، جمع الحدث جميع عشاق القهوة تحت سقف واحد في منتجع سي سنترال بالم، في نخلة جميرا، ويقوده رواد الأعمال الإماراتيون عبدالله العبدالله، الشريك المؤسس ومحمد حسن الشمسي، الشريك الإداري والمؤسس المشارك للشركة. حيث يضم باريستاز كورنر ثلاثة مقاه في جميع أنحاء الإمارات.

وقدم ماركو ليبوناتي، المسؤول عن المبيعات في أسواق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط عن دالا كورتي مقدمة موجزة عن العلامة التجارية، وإرثها وخططها المستقبلية. افتتح تشيارا بيرغونزي، المتخصص في فنون لاتيه، بطل العالم والمعلم والقاضي الدولي، معرض «فن لاتيه» الذي طال انتظاره. قام خبير القهوة دانيلو لودي، بشرح عملية وأهمية التدفق في استخراج قهوة اسبريسو جيدة للجمهور.