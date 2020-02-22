«دبليو كابيتال» تفوز بجائزة أفضل وسيط عقاري من إعمار

المصدر: (دبي ـ البيان)

فازت شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، بجائزة أفضل وسيط عقاري من قبل شركة إعمار العقارية للعام 2019، وحصلت الشركة على هذا اللقب بعد مساهمتها في نجاح مختلف مشاريع إعمار في العام الماضي.

وقامت إعمار بتكريم شركة دبليو كابيتال ومجموعة من الشركات العقارية المتميزة الأخرى خلال حفلها السنوي الخاص لعام 2019 الذي أقيم يوم الأحد 16 فبراير 2020 في أوبرا دبي بحضور العديد من أبرز القادة المرموقين في كلا قطاعي المقاولات والعقارات.

وجاء الفوز بهذه الجائزة بعد المساهمة الضخمة في مبيعات العديد من المشاريع التي أطلقتها شركة إعمار في عام 2019.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»: «نحن فخورون جداً بهذا اللقب من شركة إعمار الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري، ويعتبر دخولنا سباق إعمار لحلبة الكبار والمخضرمين في عالم العقار نجاحاً قوياً ليضع الشركة في مصاف شركات الوساطة العقارية الوطنية».