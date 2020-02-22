دبي عاصمة العالم في تطوير «بلوك تشين»

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشرته صحيفة «إكونوميك تايمز أوف إنديا» أن دبي أصبحت عاصمة العالم في تطوير تقنية «بلوك تشين»، حيث شمل استخدام هذه التقنية 24 حالة عبر ثمانية قطاعات صناعية تتراوح بين التمويل، والتعليم، والعقارات والسياحة والتجارة والصحة والنقل والأمن وإطلاق منصة «بلوك تشين» واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية.

وقال التقرير إن وراء هذا التطوير دائرة دبي الذكية، وهي المكتب الحكومي المكلف بتسهيل تحول دبي الذكي على مستوى المدينة، لتمكين وتوفير وتعزيز تجربة مدينة فعّالة وسلسة وآمنة للسكان والزوار. وتعتمد استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» على ثلاثة أركان رئيسية: الكفاءة الحكومية، وخلق الصناعة، والقيادة الدولية. وقادت هذه الاستراتيجية إلى إطلاق العديد من حالات الاستخدام.