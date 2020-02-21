«بينو» تطبيق لتأجير السيارات

المصدر: (دبي- البيان)

أعلنت أمس بينو تكنولوجيز وهي شركة تقنية تتخذ من الإمارات مقراً لها، إطلاق مبادرة جديدة تتمثل في تطبيق للهاتف الجوال يحمل اسم بينو لتأجير السيارات في الإمارات والمنطقة.

وقال أحمد إشتيّة، الشريك المؤسس لشركة بينو تكنولوجيز: «نركز في بينو تكنولوجيز على دراسة السوق واحتياجات العملاء لسد الثغرات في قطاع تأجير السيارات عبر اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات للارتقاء بتجربة العملاء».

ومنذ انطلاقها في 2018 على يد مجموعة من الشباب الواعدين، جذبت شركة بينو تكنولوجيز المتخصصة في التقنية اهتمام العديد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بما تتمتع به من ابتكارات مميزة وطاقات عمل كبيرة، ونجحت الشركة حتى الآن في جمع استثمارات قاربت 10 ملايين درهم.