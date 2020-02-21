«بريك بلك» يبحث فرص نمو الشحن البحري

المصدر: دبي - البيان

أعلن الفريق المسؤول عن تنظيم «مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط»، الحدث الأكبر في صناعة الشحن البحري والمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي، عن الانتهاء من إعداد جدول أعمال المؤتمر وتسجيل المشاركين، حيث تم اختيار الموضوعات الاستراتيجية التي يهتم بها قطاع شحن البضائع السائبة واختيار الخبراء المؤثرين في الصناعة لتقديم الحلقات النقاشية والوصول إلى الأفكار والاقتراحات التي تقدم حلولاً جديدة لكل من الحكومات وشركات الشحن البحري.

وينعقد المؤتمر والمعرض يومي 25 إلى 26 فبراير تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بمركز دبي التجاري العالمي.

وسيتم تنظيم ندوة حوارية للجهات الحكومية القيادية بعنوان «التوقعات الإقليمية وفرص النمو لصناعة شحن البضائع السائبة»، ويأتي ذلك فيما أعلن العديد من شركات النقل الكبرى ووكلاء الشحن عن زيادة في الطلب على الخدمات المتخصصة لمناولة الشحن في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي: تنطلق مجموعة واسعة من المشاريع والاستثمارات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، تتصدرها مشروعات تطوير حقول النفط والغاز، وزيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية الرئيسة، وهذا بدوره يزيد من الطلب على خدمات الشحن عموماً في جميع أنحاء المنطقة، ما يعود بالفائدة المباشرة على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بأكملها، بحيث سيجتمع رواد القطاع في مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لمناقشة مستجدات الصناعة البحرية الإقليمية والعالمية ضمن منصة فعّالة توائم أهدافهم.