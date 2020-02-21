مبادرات حكومة أبوظبي ترتقي بالنمو في السوق العقارية

المصدر: دبي- البيان

كشف التقرير الجديد الصادر عن شركة (سي بي آر إي)، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن توقعات باستفادة سوق العقارات في أبوظبي خلال عام 2020 من العديد من المبادرات الحكومية الرامية إلى تحفيز الأداء الاقتصادي العام للإمارة.

وعلاوة على ذلك، يُشير التقرير إلى أنّ ما يصل إلى 28 ألف وحدة سكنية ستدخل السوق بين عامي 2020 و2023، لتمثل إضافة على 258 ألف وحدة متوفرة في السوق لحد النصف الثاني منذ عام 2019. ومن شأن التغييرات التي طالت سياسة الملكية الكاملة والتي باتت تسمح للأجانب بشراء العقارات وتملكها بشكل مطلق في أكثر من 15 منطقة استثمارية محددة أن تترك أثراً إيجابياً على سوق الوحدات السكنية.

وفي مبادرة أخرى من شأنها أن تنعكس إيجاباً على قرارات شراء الوحدات السكنية في أبوظبي على المدى البعيد، أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية)، والذي يمنح المستثمرين ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين والعلماء والطلاب المتميّزين تأشيرات إقامة دائمة لمدة عشرة أعوام، وفق ظروف معينة.