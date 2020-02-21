إطلاق أول مجتمع لتكنولوجيا العقار الخليجية رسمياً في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

دشّنت أول منصة لمجتمع تكنولوجيا العقار الخليجية رسمياً في دولة الإمارات، حيث جمعت المبادرة الجديدة ضمن فعاليتها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع تكنولوجيا العقارات بهدف تسليط الضوء على مواضيع مختلفة في هذا المجال، وذلك بدءًا من المواضيع التي تتعلق بشؤون الاستثمار في الممولين وصولاً إلى طرق إدارة الممتلكات وكيفية تعزيز الطاقة.

وفي سياق تفصيلي، يشكل مجتمع تكنولوجيا العقار الخليجية الأول في الإمارات منصة افتراضية تسهّل على جميع المضطلعين في هذا المجال الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة، كما يهدف في ذات الوقت إلى جعلهم على إطلاع بآخر المستجدات عبر تقديم أحدث المعلومات خلال الوقت الفعلي، ومساعدة هذا القطاع على النمو من خلال تقديم أحدث الابتكارات والاستراتيجيات المتبعة في هذه الصناعة.

وفي هذا الصدد، أشار عادل مولى المدير العام لمجتمع العقار الخليجي أن الإمارات دولة رائدة في مجال التغيير، مُؤكداً أن الجميع يتعلم من خلال الخطوات التي تتخذها نحو تحقيق ذلك.

وأضاف مولى قائلاً «تكمُن فكرة تدشين مجتمع العقارات المتمركز بدولة الإمارات في تكثيف الجهود المبذولة تجاه بلوغ النمو المنشود في قطاع التكنولوجيا العقارية محلياً، وعلى إثر ذلك قمنا بالعمل على إطلاق هذه المنصة التي تجمع أصحاب المصلحة في مكان واحد من أجل التكاتف معاً لسد الفجوات الموجودة في هذا القطاع.

وقد كشفت دراسة خاصة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات المتنامي ساهم بنسبة 13.6%من إجمالي الناتج المحلي بإمارة دبي في عام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه البالغ نسبته 6.9%، بينما أظهر ذات البحث أن نسبة مساهمة قطاع البناء في إجمالي الناتج المحلي بلغت 6.4 % لعام 2018، وذلك مقارنة مع النسبة التي رُصدت في عامي 2017 و2016 البالغة 6.2% في المائة.

ومن جانبه قال فادي نويلاتي الرئيس التنفيذي لدى شركة كايزن لخدمات إدارة الأصول: تعكس مؤشرات النمو الكبيرة في قطاع تكنولوجيا العقارات أكبر دليل على زيادة توجهات المنظمات نحو اعتماد أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ؛ وإنترنت الأشياء ؛ والواقع الافتراضي؛ والواقع المعزز إضافة إلى تقنيات البيانات الكبيرة.

كما أكد نويلاتي على أن تبني ثقافة الابتكار بات هو الخيار الأمثل لتحقيق النمو الذي يطمح إليه الكثيرون، مشيراً إلى أن هذا الخيار أصبح بمثابة ضرورة قصوى ضمن استراتيجية معظم المؤسسات الرامية إلى الاستمرار في هذا القطاع التنافسي.

والجدير بالذكر أن منصة مجتمع تكنولوجيا العقار الخليجية تُعتبر المبادرة الأولى من نوعها على صعيد منطقة الخليج، وفي خضم الاقتصاد المتنامي لهذه المنطقة والتركيبة السكانية الشابة تزداد الحاجة إلى اعتماد هذه المنصة كي لا تصبح المؤسسات ضحية لعمليات التغيير.

خطط مستقبلية

كشف مجتمع تكنولوجيا العقارات على هامش هذا الإعلان، عن خططه المستقبلية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي لدى صانعي القرار.

وكذلك العمل على إشراك المزيد من الأعضاء والشركات من أجل تعزيز المنظومة العقارية داخل المنطقة، إضافة إلى اطلاع المرتبطين بهذا المجال بكل ما يتعلق بالفرص المتاحة والتهديدات المحتملة، فضلاً عن خطط الاستثمار وتطوير الأعمال.