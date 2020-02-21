«آرلا فودز» تطرح منتجات عضوية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «آرلا فودز»، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج الألبان ومنتجاتها العضوية على مستوى العالم، مجموعتها الجديدة من الأغذية العضوية «بيبي آند مي» في السوق الإماراتي.

وذلك خلال حفل أقيم في فندق العنوان دبي مول على هامش معرض «جلفود». وتمتلك «آرلا فودز» خبرة في مجال أغذية الأطفال الرضّع تعود إلى ثلاثة عقود، إذ تقوم بإنتاج وتطوير تركيبات الحليب المدعّم للرضّع لمختلف العلامات التجارية العالمية الرائدة، ولها تاريخ عريق في مجال إنتاج الألبان يعود إلى أكثر من 130 عاماً.

ووفقًا لتقرير صدر أخيراً عن شركة الأبحاث «فورتشن بيزنس انسايت»، فقد بلغ حجم سوق أغذية الرضع 42.12 مليار دولار في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 103.75 مليارات دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.85% خلال هذه الفترة.