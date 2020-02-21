دبي تستضيف «معسكر الابتكار» العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

استضافت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال أول سلسلة لها من «معسكر الابتكار» العالمي، بالتعاون مع منظمة «إنجاز العرب» والمكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة «جونيور أتشيفمنت» العالمية، إذ وفرت الفرصة لـ50 طالباً من طلاب المرحلة الثانوية من مختلف المدارس، للمشاركة في التحدي المبتكر القائم على إيجاد حلول مستدامة لمجال الضيافة.

والتحدي الإماراتي واحد من بين تسع مسابقات مماثلة ستجريها المجموعة في جميع أنحاء العالم، كجزءٍ من الحملة العالمية لها لزيادة اهتمام الشباب، وجذبهم إلى هذا المجال وإلى المجموعة تحديداً.