3.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي - البيان)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 3.2 مليارات درهم.

وتم تسجيل 946 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 83 مبايعة للأراضي بقيمة 421 مليون درهم و863 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار و200 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.6 مليار درهم منها 111 رهن أراضٍ بقيمة 1.4 مليار درهم و215 رهن فلل وشقق بقيمة 255 مليون درهم، أهمها بمنطقة الصفوح الثانية بقيمة 277 مليون درهم ورهن في منطقة ند حصة بقيمة 181 مليون درهم.