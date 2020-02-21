399.9 مليار درهم أعلى مستوى لأصول «المركزي» الأجنبية في 7 سنوات

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

حققت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي أعلى مستوياتها خلال السنوات السبع الماضية في نهاية يناير، حيث بلغت 399.9 مليار درهم مقابل 347.9 مليار درهم بنهاية يناير 2019 بزيادة مقدارها 51.9 مليار درهم وبنسبة 15%.

وترجع الزيادة الكبيرة إلى الارتفاع الكبير للودائع والحسابات الجارية للمصرف لدى البنوك في الخارج، حيث حققت أعلى مستوياتها على الإطلاق وبلغت 368.9 مليار درهم بنهاية يناير مقابل 278.8 مليار درهم بنهاية يناير 2019 بزيادة 120.9 مليار درهم وبنسبة 43%.

بينما تراجعت الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 11.4 ملياراً بنهاية يناير 2020 مقابل 55.9 ملياراً بنهاية 2019، وارتفعت الأصول الأخرى من 13.1 مليار درهم إلى 19.4 مليار درهم بنهاية يناير 2020.

ودرج المصرف المركزي خلال العامين الماضيين على تقليص أصوله واستثماراته في الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق وزيادة ودائعه وحساباته لدى البنوك بالخارج في إطار سياسته الاحترازية بسبب تقلبات الأسواق العالمية وتراجع أسعار الفائدة عالمياً.

ميزانية المصرف

وكشفت تقارير أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن ارتفاع ميزانية المصرف المركزي بنهاية يناير الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها، وهو 447.2 مليار درهم مقابل 401.8 مليار بنهاية يناير 2019 بزيادة 45.3 ملياراً وبنسبة 11.3%.

ورفع المصرف بند الودائع ضمن أصوله إلى 142.5 مليار درهم بنهاية يناير 2020 مقابل 100.7 مليار بنهاية يناير 2019 بزيادة 41.7 مليار درهم وبنسبة 41%.

وتراجعت استثماراته وغالبيتها في الشهادات المحفوظة من 104.9 مليارات إلى 57.5 ملياراً بنهاية يناير 2020، بينما ارتفع بند الأرصدة والنقد إلى 238.8 مليار درهم مقابل 190.5 ملياراً بنهاية يناير 2019 بزيادة 48.3 مليار درهم وبنسبة 25%، علماً بأن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2019 حققت أعلى مستوياتها عند 254.5 مليار درهم.

وكشف تقرير التطورات النقدية الصادر أمس عن تراجع الائتمان بنهاية يناير 2020 إلى 1.73 تريليون درهم مقابل 1.75 تريليون بتراجع 22.3 ملياراً وبنسبة 1.3%. وزادت الودائع شبه النقدية من 1.41 تريليون درهم بنهاية ديسمبر إلى 1.42 تريليون بنهاية يناير 2020.

كما ارتفعت الودائع النقدية من 436 مليار درهم إلى 459 ملياراً بنهاية يناير بسبب تراجع الودائع الحكومية، حيث بلغت بنهاية يناير 2020 نحو 262.9 مليار درهم مقابل 305.9 مليارات بنهاية ديسمبر بتراجع 43 مليار درهم. وخلال يناير 2020 انخفضت الودائع المصرفية بمقدار 43.9 مليار درهم بعد انخفاض بمقدار 32.9 مليار درهم في ودائع المقيمين و11 ملياراً في ودائع غير المقيمين.

كما انخفض إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية من 3.085 تريليونات درهم إلى 3.08 تريليونات بنهاية يناير 2020. وكشفت إحصاءات المصرف عن أن القاعدة النقدية للإمارات بلغت 408.5 مليارات درهم بنهاية يناير2020 مقابل 409.5 مليارات بنهاية ديسمبر 2019.

سيولة

وتراجعت السيولة الإجمالية بنهاية يناير إلى 1.68 تريليون درهم مقابل 1.71 تريليون بنهاية ديسمبر 2019 بتراجع 27.7 ملياراً وبنسبة 1.6%، كما تراجعت شهادات إيداع البنوك لدى المصرف المركزي إلى 156.3 مليار درهم بنهاية يناير مقارنة مع 160 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بنهاية يناير 2020 بلغ مليوني شيك بإجمالي 101 مليار.

تحويلات

بلغت التحويلات بين البنوك خلال شهر يناير 635 مليار درهم بزيادة نحو 3 مليارات عن يناير.

كما ارتفعت التحويلات بين الأفراد من 273 مليار درهم إلى 312 ملياراً بنهاية يناير 2020، وبلغ إجمالي الإيداعات لدى المركزي 16.5 مليار درهم منها 16 ملياراً و536 مليوناً إيداعات أوراق نقدية ونحو 1.5 مليون إيداعات معدنية، بينما بلغ إجمالي السحوبات خلال شهر يناير 17 ملياراً و946 مليون درهم منها 17 ملياراً و939 مليوناً سحوبات ورقية و6.7 ملايين سحوبات معدنية.