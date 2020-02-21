خدمة ذاتية لاسترداد الضريبة في«دبي مول»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلق دبي مول بالتعاون مع مزود حلول الدفع بلانيت خدمة للتوثيق المسبق لاسترداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، وبذلك يكون دبي مول أول مركز تجاري في الدولة يطلق هذه الخدمة المبتكرة التي تتيح لزواره إمكانية طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة بسلاسةٍ دون أي جهد للاستمتاع بكامل وقتهم في التسوق.

وتم تركيب 7 أكشاك للخدمة الذاتية في مختلف أنحاء «دبي مول» لإتاحة المجال أمام الزوّار لاسترداد ضريبة القيمة المضافة قبل مغادرة الدولة. ويضم الكشك كافة المعلومات والتوجيهات التي يحتاجها الزوار لاستكمال المعاملة واسترداد ضريبة القيمة المضافة عبر بطاقات الخصم أو الائتمان، أو عبر تطبيق «وي تشات» أو نقداً.