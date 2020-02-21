«يو بي إس»: انتعاش النمو في الإمارات

المصدر: دبي - وائل الخطيب

توقع التقرير الأخير لمكتب الاستثمار الرئيسي، التابع لـ«يو بي إس» حول الأسواق الناشئة، أن ينتعش النمو في الإمارات بفضل تدابير التحفيز المالي، والإنفاق المترتب على استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، والتخفيضات في أسعار الفائدة، بما يتماشى مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، والجهود المتواصلة للتنويع الاقتصادي.

وقال علي جانودي، رئيس إدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تنطوي نقاط القوة الائتمانية للإمارات على تاريخ عريق من الاستقرار السياسي الداخلي، والحصة المرتفعة للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطات الدولة من المواد الهيدروكربونية التي قد تكفي لـ70عاماً، بحسب معدلات الإنتاج الحالية.

كما يتسم الاقتصاد بقدر جيد من التنوع، غير أنّ النمو والتمويل العام ما زالا يعتمدان على صادرات المواد الهيدروكربونية والسيولة القائمة على النفط في المنطقة».

وأضاف: «تمضي الإمارات قُدماً في الاتجاه الصحيح، من خلال المساعي التي تبذلها في مجالات الإصلاح وتنويع مصادر الاقتصاد، إلى جانب غيرها من الدول، كالسعودية ومصر والمغرب، علماً بأنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو قدراً من الارتفاع في عام 2020».