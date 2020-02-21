5 عناصر من فان كليف آند آربلز لـ«لاكي أنيمالز»

المصدر: (دبي - البيان)

أضافت دار فان كليف آند آربلز لمجموعة لاكي أنيمالز هذا العام 5 عناصر جديدة في شكل مشابك لحيوانات رقيقة تتضمن السلحفاة والحصان والباندا والبط في تشكيلات من الأحجار الصلبة وعرق اللؤلؤ يحيطها شريط ناعم من حبيبات الذهب.

ولكل مشبك أسلوبه الخاص . فكرمز ثمين للصداقة، ينضح الباندا حناناً بشكله الدائري وعينيه الضاحكتين الكبيرتين. أما الحصان فصوّر وهو يستعد للعدو في حركة قوية . ويتم التقاط طباع السلحفاة الهادئة بفضل الخطوط المنحنية والزخرفات الغنية والدقيقة. ويبدو البط في وضعية ديناميكية مرحة ومنقاره منفتحاً قليلاً.

وتم اختيار الأحجار الصلبة للونها البراق والمتّسق: العقيق لمشبك الحصان، والأسود البراق للأونيكس على مشبك الباندا. وعلى مشبك السلحفاة،

عروق المالاكيت المتناسقة بتصاميم درقتها. أما البط المرصع باللازورد والمالاكيت فهو يسطع بلون أزرق مائل إلى الأخضر متناسق خاص بفصيلة البط الأنيقة.