25 مارس موعد «عمومية» المهندسين

المصدر: دبي- البيان

حدد مجلس إدارة جمعية المهندسين، 25 مارس المقبل، موعداً للجمعية العمومية العادية. وناقش المجلس في اجتماعه الدوري، بمقر الجمعية بدبي، برئاسة المهندس محمد مشروم رئيس مجلس إدارة الجمعية، التحضيرات الخاصة بعقد الجمعية العمومية العادية. كما بحث الاجتماع، المشاركات الخارجية، بجانب العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة الجمعية في المرحلة المقبلة. حضور الاجتماع أعضاء المجلس، المهندس عبد الله آل علي نائب الرئيس، المهندس سليمان الهاجري الأمين العام، الدكتور خليل الحوسني رئيس لجنة التدريب والمؤتمرات، والدكتورة نهلة القاسمي المشرف العام لمجلس شباب المهندسين.