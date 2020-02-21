افتتاح فندق بولمان الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، فندق بولمان الشارقة، الذي يعد أحدث وجهات قطاع الفنادق والضيافة في إمارة الشارقة ويقع على شارع التعاون.

وبعد قص شريط الافتتاح، جال سموه في أروقة الفندق ذي الخمس نجوم الذي يتميز بتصميمه العصري وتنوع وسائل الراحة فيه، واطلع سموه على مختلف مرافقه من غرفٍ وأجنحة صممت وفق أفضل معايير الإقامة الفندقية لتوفر تجربة متميزة لجميع الزوار، ويتألف الفندق من 180 غرفة وجناحاً فاخراً روعي فيها كافة التفاصيل الفندقية.

مرافق وقاعات

كما اطلع على مرافق الاستجمام والراحة ومنها مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية ومنتجع صحي للاسترخاء وصالون تجميل، كما تفقد سموه مطاعم الفندق.

وشملت الجولة القاعات التي يوفرها الفندق حيث يضم 11 غرفةً وصالة للاجتماعات والمؤتمرات.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة على معرض «طيف» الذي يقام بالتزامن مع افتتاح الفندق، وتقدم خلاله المهندسة الإماراتية أماني المنصوري مجموعة من اللوحات الفنية .

وتفقد سموه مستشفى أوريانا التخصصي في الفندق والذي يتم تجهيزه حالياً ليكون ضمن المرافق الرئيسية للفندق خلال الفترة المقبلة، ويعد بولمان الشارقة أول منشأة فندقية متخصصة بالسياحة العلاجية، حيث تحتضن مستشفى تخصصياً يقدم خدمات السياحة التجميلية والعلاجية.

حضر الافتتاح الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وخالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدد من كبار المسؤولين.