علامات جديدة في «منار مول»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

استقبل «منار مول»، وجهة التسوق المميزة في رأس الخيمة، والتي تحمل توقيع شركة «الحمرا»، قائمة جديدة من أشهر العلامات التجارية المتخصصة في الأطعمة والمشروبات.

وقال داو ماير نائب الرئيس الأول–التأجير بالتجزئة في «الحمرا»: «في إطار سعينا المتواصل لإثراء قائمة التجارب التي يقدمها منار مول، تسعدنا إضافة مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية والمتخصصة في الأطعمة والمشروبات، إلى قائمتنا المتنامية من المطاعم والمقاهي العصرية. ونعمل على تعزيز مكانة منار مول. ونتطلع قدماً إلى تعزيز قاعدة عملائنا، وزوار مراكزنا التجارية، عبر افتتاح فروع جديدة لعلامات تجارية رائدة».