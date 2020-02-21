إطلاق «واو» لخدمات النقل الإلكتروني إعلان الفائز بمسابقة «فكروا بالقمة»

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

تبدأ شركة «واو» لخدمات النقل الإلكتروني أعمالها في دبي اعتباراً من السبت المقبل، حيث تقدم تجربة جديدة لخدمات النقل للأفراد والسيدات والمدارس والأسرة والأطفال والخدمات المميزة وغيرها.

وذكرت الشركة في بيان أنها حصلت على موافقات نظام الرقابة التنظيمية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث ستبدأ تقديم خدماتها في الإمارة يعقبها الانتشار في جميع إمارات الدولة، ثم بعد ذلك في بعض الدول الأخرى. وأكد البيان أن جميع العمليات التي تقوم بها خاضعة للقواعد والقوانين المعمول بها بدبي .

و«واو» لديها العديد من الخيارات لكي تختار منها السيارة التي تناسب احتياجاتك وميزانيتك، وتستخدم الشركة أحدث التقنيات التي تساعد العملاء في الحصول على 12 خياراً: واو إيزي، واو القيادة الطويلة، واو إكس إل المميزة، واو الفاخرة، واو للسيدات، واو للمدارس، واو للأطفال، واو الليموزين الطويلة، واو للطوارئ، واو الاقتصادية، واو للعائلة، واو للخدمة المميزة VIP. (دبي- البيان)

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن فوز سوراجيت ماهانتي، بمسابقة «فكروا بالقمة»، التي استهدفت ابتكار وجهة المغامرات المقبلة على جبل جيس، متفوقاً بذلك على المتسابقين من إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات، عموماً، ليفوز بالجائزة الكبرى، وقدرها 100 ألف درهم، وفرصة المشاركة في تطوير معلم سياحي جديد في الإمارة.