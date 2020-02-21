افتتاح «مرسى مينا» في قلب ميناء زايد

المصدر: أبوظبي- وام

افتتحت موانئ أبوظبي، أمس، مشروع «مرسى مينا» الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة لأبوظبي في ميناء زايد لتشكل إضافة نوعية لوجهات الترفيه العائلي ومنصة لريادة الأعمال.

ويقع «مرسى مينا» الذي تم تطويره بالتعاون بين موانئ أبوظبي وشركة داناس لاستشارات الأعمال بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، ويشكل أول المعالم البارزة التي تستقبل ركاب السفن السياحية فور وصولهم إلى إمارة أبوظبي.

يهدف المشروع - الذي يضم عدداً من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية - إلى استقطاب جميع فئات المجتمع للمشاركة في فعاليات وأنشطة ترفيهية متميزة.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بالمشروع المجتمعي الذي يمثل فرصة مثلى لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التسهيلات المقدمة لتنمية وترويج أعمالهم.

وقال: «يأتي افتتاح «مرسى مينا» في ميناء زايد التاريخي تأكيداً على التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال مبادرات ومشاريع حيوية تشكل إضافة نوعية لجهود تنويع الاقتصاد، وتحقيق استدامته تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة».

من جانبه، قال عبد الجليل عبدالله الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة داناس لاستشارات الأعمال: «التعاون مع موانئ أبوظبي في تطوير هذا المشروع والاستثمار فيه من أجل تقديم تجربة فريدة للزائرين والسياح من خلال مرافق ترفيهية وتجارية إضافة إلى إقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة على مدار العام للتفاعل مع كافة فئات المجتمع..

ونحن فخورون بالتعاون مع الجهات المعنية بأصحاب الهمم لإتاحة مساحة تجارية لتشكل منصة فعالة لعرض مواهبهم وفنونهم، وذلك في إطار جهودنا لدعم التنمية المجتمعية».