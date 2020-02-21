أداء قوي لتطبيق «ذا ديسكاونتر»

المصدر: (دبي- البيان)

حقق تطبيق ذا ديسكاونتر The Discounter، الذي أُطلق في الربع الأخير من العام الماضي، قفزة نوعية في مجال التطبيقات على مستوى المنطقة، بعد أن استقطب خلال الشهر الأول من إطلاقه نسبة عالية من المستخدمين.

وكان متوقعاً أن يصل عدد مستخدمي التطبيق خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 8,000 مستخدم، إلا أن عدد المستخدمين قد بلغ 10,000 مستخدم نشط حتى نهاية ديسمبر 2019. ومن المتوقع أن يستقطب التطبيق أكثر من 80,000 مستخدم إضافي حتى نهاية عام 2020.

أكد عبدالرحمن رشوان، المؤسس والرئيس التنفيذي للتطبيق أهمية الدور الذي يلعبه التطبيق في مجال الدعم الاقتصادي لسكان الإمارات ودفع حركة التجارة من خلال توفير منصة للتاجر والمستهلك معاً. وحقق التطبيق نمواً بين (16-12%) مع توقعات بأن يغطي التطبيق جميع مدن الدولة ومناطقها. وتجاوز عدد العروض 300 عرض.

وتبلغ نسبة مستخدمي التطبيق من الذكور 55%، ونسبة الإناث 45% وتتراوح أعمار المستخدمين بين 25 - 40 سنة.

ويتوقع التطبيق أن يحوز قسم الترفيه والمأكولات، والتسوق عبر الإنترنت على أفضل أداء لعام 2020، وتحقيق أفضل الإيرادات خلال فترة المناسبات، أي خلال الربعين الأول والأخير من العام.