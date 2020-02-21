مشاركة ناجحة لـ«الشارقة لتنمية الصادرات» بجلفود

المصدر: (دبي- البيان)

سجلت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، مشاركة ناجحة من خلال جناحها الذي جمع عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الوطنية المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية، في معرض «جلفود 2020» الفعالية السنوية التجارية الأكبر في قطاع المأكولات والمشروبات على مستوى العالم، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وجاءت مشاركة مركز الشارقة لتنمية الصادرات في المعرض، بهدف تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات الإماراتية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، حيث استعرض المركز على مدار أسبوع الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة المواد الغذائية على مستوى إمارة الشارقة، كما أبرز المزايا التنافسية والحوافز الجاذبة التي توفرها الإمارة للمستثمرين الأجانب، والتي تمكنهم من تأسيس وممارسة الأعمال بسهولة ويسر وسط بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تضمن لهم تحقيق أفضل العوائد والتوسع في أسواق المنطقة.