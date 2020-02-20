800 شركة تعرض 450 قارباً في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

تستعد دبي لاستضافة الدورة 28 لمعرض دبي العالمي للقوارب الذي سينطلق خلال الفترة من 10 إلى 14 مارس المقبل في دبي هاربر بمشاركة 800 شركة وعلامة تجارية من 44 دولة حول العالم، وسيشهد الحدث عرض أكثر من 450 قارباً ويختاً متنوّع الأحجام تضمّ عدداً من أفخر وأرقى اليخوت في العالم.

وكشف المعرض خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أن الدورة الحالية التي تنطلق تحت شعار «نحو مستقبل مشرق لمحبي الحياة البحرية» ستشهد الإعلان عن 28 إطلاقاً جديداً على المستويين الإقليمي والعالمي ويستقطب المعرض سنوياً المشترين الجادّين وعشّاق القوارب من أنحاء المنطقة، مما يعزّز المكانة المرموقة لدبي كعاصمة بحرية استثنائية في قطاع الملاحة الترفيهية في المنطقة، وكمركز بحري متطور على الساحة الدولية.

توقيت مثالي

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والمستشار الأول للمعرض: «يقام المعرض في توقيتٍ مثالي في مطلع العام الجديد الذي يبشّر بآفاقٍ واعدة للقطاع البحري في الإمارات وتزداد أهمية توقيت المعرض مع دخول دبي مراحل الاستعدادات النهائية لاستضافة معرض إكسبو، الذي يؤكد على مكانة دبي المتقدّمة في مجال الابتكار على المستوى العالمي».

ومن جانبها قالت عبير الشعالي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»: إن المعرض يعتبر من أهم المعارض الإقليمية والعالمية في القطاع البحري، مشيرة إلى أهمية مشاركة الشركة في العرض تكمن في الفرص التي يوفرها لنا للتواصل مع الشركاء من جميع أنحاء العالم. وأضافت أن المنطقة تتمتع بإمكانيات نموٍ ضخمة في القطاع البحري.

فيما تواصل دبي النهوض بقطاعها الترفيهي، وتطوير الأطر القانونية لجعل المدينة أكثر جاذبية من أي وقتٍ مضى، موضحة أن «جلف كرافت» تعتبر شريكاً رئيسياً للمعرض منذ انطلاقه، وتعتزم هذا العام استعراض أحدث نماذجها من طرازات «ماجستي» و«نوماد» و«أوريكس» و«سيلفر كرافت».

وسوف يشهد المعرض الإطلاق الإقليمي لـ«ماجستي 120» - القارب البالغ طوله 37 متراً، والمجهّز بمعدات ملاحة كهربائية بالكامل، إلى جانب العديد من الإضافات الجديدة إلى مجموعة «نوماد».

دورة مفصلية

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي للمعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظّمة للمعرض:

«تُعدّ هذه الدورة مفصلية في مسيرة المعرض مع ما يتوقّع أن يكون عاماً استثنائياً في دبي والإمارات التي تستعد بعد شهور قليلة لانطلاق فعاليات معرض إكسبو». وأضافت: «كما تزداد أهمية دورة هذا العام بفضل ما تعرضه من ابتكارات مهمّة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبح لها تأثيرات ملموسة على القطاع».

مكانة دبي

قال سليم سلجوق بالجي، المدير التنفيذي لدى «دي مارين» الجهة المشغلة لمرسى دبي هاربر: إن تشغيل المرسى سوف يلعب دوراً مهماً في تغيير ملامح القطاع في المنطقة، وفي ترسيخ مكانة دبي كعاصمة بحرية في المنطقة.

وسيكون المرسى الحصري الأحدث والأكثر رقياً على مستوى الشرق الأوسط، وأحد المراسي العالمية القليلة القادرة على استضافة اليخوت الفاخرة، خاصة أنه يوفر خياراتٍ متنوّعة من الأرصفة الملائمة لمختلف اليخوت الصغيرة والكبيرة والفاخرة وقطاع القوارب الترفيهية بشكلٍ عام، إلى جانب بنيته التحتية ومرافقه الحديثة، ما يجعله أحد أهم المراسي ضمن محفظة أعمالنا.

أنشطة متنوّعة

تشهد مسابقة الماراثون العلمي للقوارب STEAMathalon - التي تنطلق للمرة الأولى - تحديات قوية بين طلّاب المدارس لبناء قوارب معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واختبارها في عبور مسارٍ محدد بشكلٍ مستقل. وسوف يُسهم برنامج المنافسة في تعزيز قدرات الطلّاب على تنفيذ معارفهم النظرية في مجال العلوم والتقنية والهندسة والفن والرياضيات (STEAM)، وسوف يُختتم السباق بحفل كبير لتوزيع الجوائز يوم السبت 14 مارس.

يشمل جدول فعاليات المعرض مسابقات أخرى من بينها بطولة الألواح المائية الطائرة، وبطولة الأكروبات الحرة للألواح الطائرة يوم الجمعة 13 مارس، وختام «بطولة دبي لصيد الأسماك»، حيث يتنافس عشاق صيد السمك للفوز بجوائز مالية مجزية يوم 14 مارس.

«فري ثينك»

تعود أمسية «فري ثينك» بعد نجاح نسختها الأولى عام 2019، في دبي لتقدم أهم العروض التفاعلية السريعة خلال خمس دقائق حول أحدث التوجّهات في القطاع، حيث تقوم بتسليط الضوء على المواضيع المهمة مثل استعمار الكواكب، ومستقبل النقل عالي السرعة، وكيفية الحفاظ على المحيطات وتأثير الطباعة ثلاثية الأبعاد على تصنيع اليخوت.

وسوف يتحوّل مرسى دبي هاربر بإدارة مِراس إلى وجهة بحرية فاخرة ومتكاملة في الشرق الأوسط، وسيكون المرسى الحصري في دبي هاربر الأكثر تطوراً من نوعه في الشرق الأوسط.

وعند استكماله، سيكون المرسى مقراً لـ1100 قارب - مع قدرته على استقبال مختلف أحجام اليخوت التي يصل طولها حتى 160 متراً - بما يدعم قطاع اليخوت الفاخرة الذي شهد نمواً مطرداً على مدار العقد الماضي، والذي من المتوقّع أن تصل قيمته إلى 28 - 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022.

اليخوت الفاخرة

ترسو 12.6% من اليخوت الفاخرة في العالم (أكثر من 150 يختاً يزيد طولها على 40 متراً) في منطقة الشرق الأوسط، ويستعد معرض دبي الدولي للقوارب 2020 لاستضافة منطقة اليخوت الفاخرة «سوبر يخت أفينو» الحصرية والقسم الأكثر روعة في المعرض.

ويحظى القسم بتنظيم ودعم جمعية صانعي اليخوت الفاخرة العالمية (SYBAss)، ويجمع أرقى الأسماء في القطاع، ويضم مجموعة من الإبداعات الفاخرة الحالية والجديدة في السوق.

كما يحتضن أعضاء في الجمعية، مثل «بينيتي» و«سي آر إن» لليخوت و«فيدشيب» و«فينكانتييري» و«هيسن» و«لورسن» و«أوشيانكو» و«سان لورنزو»، فضلاً عن أهم الأسماء الرائدة في تصنيع وتجارة القوارب ومنها «الربّان» للتجهيزات البحرية و«أميت» و«أزيموت» و«كرانشي» لليخوت، وشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» و«فيريتي» و«آي إم جي» للقوارب و«أوشن 360» و«برينسيس» لليخوت و«صن ريف» لليخوت و«فيكال» للقوارب.